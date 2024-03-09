Trablus Uluslararası Stadyumu Restorasyonunun Ardından Açıldı

Libya'nın başkentindeki Trablus Uluslararası Stadyumu 2 buçuk yıl süren restorasyon ve yenileme çalışmalarının ardından açıldı.
Stadın açılış kutlamalarına Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Başbakan Abdülhamid Dibeybe de katıldı.
Havai fişek ve dronların ışıklı gösterisinin ardından AC Milan'ın eski yıldız oyuncularından oluşan takım ile eski Libya Milli Takımı futbolcularının oluşturduğu takım arasındaki maç oynandı. Milan, Libya Milli Takımı karşısında 3-1 galip geldi.
Milan'ın gollerini 5. dakikada Oliveira, 12. dakikada penaltı vuruşundan Rivaldo, 20. dakikada Diego kaydederken, Libya Milli Takımının golünü ise 30. dakikada Halid Hüseyin attı.
Stadyumun açılışını organize eden Komite, 40 bin futbolseverin izlediği maçtan elde edilen gelirin Libya Down Sendromu Derneği'ne bağışlanacağını duyurdu.
Libya'da krallık döneminde 1967 yılında inşa edilen Trablus Uluslararası Stadyumunda ülkedeki iç savaş nedeniyle 2013'ten beri uluslararası müsabakalar yapılamıyordu.
Uluslararası standartlara uygun şekilde 2 buçuk yılda restore edilen Stadyumun daha önce beton olan koltuklarının yerine 45 bin plastik koltuk eklendi. Sahanın zemini de suni ve doğal çim karışımından oluşan hibrit çim ile kaplandı.
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