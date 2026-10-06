Trabzon Akçaabat'ta okul kantinleri hijyen ve fiyat etiketi açısından denetlendi

Trabzon Akçaabat'ta okul kantinleri hijyen ve fiyat etiketi açısından denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akçaabat Belediyesi zabıta ekipleri, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde okul kantinlerinde hijyen, gıda güvenliği ve fiyat etiketi denetimi yaptı. Denetimlerde son tüketim tarihi, ambalaj, saklama koşulları ve temizlik incelendi; işletme sahiplerine bilgi verildi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde okul kantinlerine yönelik hijyen, gıda güvenliği ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirildi.
Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince öğrencilerin sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetim yapıldı.
Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, ambalajlarının uygunluğu ve saklama koşulları kontrol edildi.
Kantinlerin genel temizlik durumu, çalışma alanlarının hijyen standartları ile satışa sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğu da incelendi.
Ekipler ayrıca ürünlerin fiyat etiketlerini denetleyerek işletme sahiplerine ilgili konularda bilgi verdi.
Kaynak: AA
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