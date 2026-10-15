Trabzon Araklı'da minibüsün çarptığı 2 öğrenci kazayı hafif sıyrıklarla atlattı - Son Dakika
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Trabzon Araklı'da minibüsün çarptığı 2 öğrenci kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

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Trabzon Araklı\'da minibüsün çarptığı 2 öğrenci kazayı hafif sıyrıklarla atlattı
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Trabzon'un Araklı ilçesinde, elektrikli bisikletle yolun karşısına geçen 2 öğrenciye minibüs çarptı. Öğrencilerin hafif sıyrıklarla atlattığı kaza anı çevredeki bir aracın kamerasına yansıdı; minibüs sürücüsü açısından suç unsuru bulunmadığı belirtildi.

TRABZON'un Araklı ilçesinde, elektrikli bisikletle yolun karşısına geçen 2 öğrenciye minibüs çarptı. Öğrencilerin hafif sıyrıklarla atlattığı kaza, çevredeki aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Araklı ilçesinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından yolun karşısına geçen elektrikli bisikletteki 2 öğrenciye minibüs çarptı. Bisikletten düşüp yola savrulan öğrenciler yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kontrollerinde, minibüsün sürücüsü açısından herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçların arasından geçmeye çalışan çocukların sürücüler tarafından korna çalınıp uyarıldığı ancak ilerlemeyi sürdürdükleri ve sağ taraftan gelen minibüsün de çocuklara çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA
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