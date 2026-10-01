Trabzon Beşikdüzü\'nde 2 bin 200 rakımlı Kızılağaç Yaylası\'nda sis dronla görüntülendi

TRABZON'un yüksek kesimlerinde oluşan sis bulutu, dronla görüntülendi. Ortaya çıkan manzara doğaseverlerin ilgisini çekti.

Beşikdüzü ilçesinin 2 bin 200 rakımlı Kızılağaç Yaylası'nda sis etkili oldu. Dağların etrafını saran sis bulutu, yaylanın doğal güzellikleriyle bütünleşerek, doğaseverlerin ilgisini çekti. Sisle kaplanan dağlar ve çevresindeki yeşil örtü, dronla havadan görüntülendi. Dağların arasındaki sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.