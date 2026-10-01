Trabzon Beşikdüzü'nde 2 bin 200 rakımlı Kızılağaç Yaylası'nda sis dronla görüntülendi - Son Dakika
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Trabzon Beşikdüzü'nde 2 bin 200 rakımlı Kızılağaç Yaylası'nda sis dronla görüntülendi

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Trabzon Beşikdüzü\'nde 2 bin 200 rakımlı Kızılağaç Yaylası\'nda sis dronla görüntülendi
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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 2 bin 200 rakımlı Kızılağaç Yaylası'nda oluşan sis bulutu dronla görüntülendi. Dağları ve çevredeki yeşil örtüyü saran sis, doğaseverlerin ilgisini çeken görüntüler oluşturdu.

TRABZON'un yüksek kesimlerinde oluşan sis bulutu, dronla görüntülendi. Ortaya çıkan manzara doğaseverlerin ilgisini çekti.

Beşikdüzü ilçesinin 2 bin 200 rakımlı Kızılağaç Yaylası'nda sis etkili oldu. Dağların etrafını saran sis bulutu, yaylanın doğal güzellikleriyle bütünleşerek, doğaseverlerin ilgisini çekti. Sisle kaplanan dağlar ve çevresindeki yeşil örtü, dronla havadan görüntülendi. Dağların arasındaki sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: DHA
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