Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan'da Makamını İlkokul Öğrencilerine Devretti - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan'da Makamını İlkokul Öğrencilerine Devretti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan\'da Makamını İlkokul Öğrencilerine Devretti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ilkokul öğrencileri Zeynep Özcan ile Muhammet Yekta Enön'e devretti. Genç, öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı ve çocukların Filistin hassasiyetlerini önemsediğini vurguladı.

23.04.2024 16:38
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ilkokul öğrencileri Zeynep Özcan ile Muhammet Yekta Enön'e devretti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genç, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Karahasan, Hızırbey Ülkü İlkokulu Müdürü Hakan Ayas, öğretmen Gülay Yılmaz ve öğrencileri ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, ilkokul 5. sınıfta okurken 23 Nisan Bayramı öncesinde öğretmeninin "Sen hakim olacaksın, 23 Nisan'da hakimlik koltuğuna oturacaksın." dediğini anlattı.

Çok heyecanlandığını belirten Genç, "23 Nisan'da adliyeye gittim, hakim beni koltuğuna oturttu. 'Bundan sonra hüküm, karar hepsi senin.' dedi. O gün, o atmosferi yaşadığımda çok heyecanlanmıştım. Ondan sonra da içimize işledi, 'Ben hakim olacağım.' dedim. Önce bir çocukluk hayali olarak o atmosferden etkilenip, ondan sonra da onu bir hedef haline getirip, o doğrultuda yol yürüdüm. Sonrasında hukuk okudum ve avukat oldum. İnşallah güzel yavrularımız için de bu zamandan başlayan hayalleri yarın gerçek olur." değerlendirmesinde bulundu.

Enön ise "Filistinli kardeşlerimize yardımcı olmalıyız. Onlar bu bayramı kutlayamıyorlar çünkü savaş var ülkelerinde. Ölüm korkusuyla yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Genç, öğrencilerin açıklamalardan gurur duyduğunu ve Filistin hassasiyetlerini önemsediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bayram vesilesiyle onlara dua edelim. Allah yardımcıları olsun inşallah. Bir an önce güzel bir gelecek onların olsun. Bağımsız bir Filistin devleti olsun. O devlette Filistinli çocuklar da yine Doğu Türkistan'daki çocuklar da bağımsız hür bir şekilde kendi ülkelerinde yaşasınlar. Tıpkı kendi ülkemizde olduğu gibi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan'da Makamını İlkokul Öğrencilerine Devretti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan'da Makamını İlkokul Öğrencilerine Devretti - Son Dakika
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