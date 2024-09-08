Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Eğitim Öğretim Yılı Mesajı - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Genç, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, gençlerin en donanımlı şekilde yetişebilmeleri için bütün imkanların seferber edileceğini belirtti.

08.09.2024 15:47
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Kıymetli evlatlarımızın en donanımlı şekilde yetişebilmeleri için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. En büyük hazinemiz, gençlerimiz ve çocuklarımızdır." ifadesini kullandı.

Bunun bilinciyle hareket ettiklerine dikkati çeken Genç, "Rotamız belli, Türkiye Yüzyılı'nda eğitimde daha güçlü bir Türkiye inşa etmek. Bu doğrultuda her birimize çok önemli sorumluluklar düşüyor. Evlatlarımızı, yarınlara birlikte hazırlama noktasında üzerimize düşen görevleri büyük bir gayretle yerine getirmek zorundayız." diye görüş bildirdi.

Genç, öğretmenler ve velilere de çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Kıymetli öğretmenlerimiz, bu meşakkatli yolda en önemli sorumluluk sizlerin omzunda. Yeni nesiller sizlerin elinde yetişiyor. Bütün öğrencilerimizi sizlere emanet ediyoruz. Yanınızda olduğumuzu unutmayın. Sayın veliler, değerli hemşehrilerim, eğitim ve öğretim sadece öğrencilerin ya da sadece öğretmenlerin sırtına bırakılmayacak kadar büyük bir sorumluluktur. Lütfen bu zorlu yolda öğretmenlerimizin yanında olun. Öğrencilerimizi en iyi siz tanıyorsunuz. Unutmayın ki kötü bir not düzeltilebilir, sınav kötü ya da iyi geçebilir. Asıl olan evlatlarımızın bütün insanlığa ve milletimize yararlı birey olmalarıdır. Televizyondan ve sosyal medyadan uzak durmaları için her türlü tedbiri almanızı sizlerden rica ediyorum. En iyi rehber sizlersiniz."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Eğitim Öğretim Yılı Mesajı - Son Dakika
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