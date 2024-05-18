Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Çal Mağarası'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Çal Mağarası'nı ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Çal Mağarası\'nı ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Düzköy ilçesindeki Çal Mağarası'nı ziyaret ederek, mağaranın geliştirilmesi ve ziyaretçilere daha iyi hizmet verebilmesi için yapılan çalışmaları inceledi. Genç, mağara etrafında yapılacak yeni otopark alanını düzenleyerek görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için talimat verdi.

18.05.2024 19:33
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Düzköy ilçesindeki Çal Mağarası'nı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çal Mağarası'nın daha da geliştirilmesi ve ziyaretçilere daha iyi hizmet verebilmesi için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Çal Mağarası'nın Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Genç, mağara etrafında yapılacak yeni otopark alanını da inceledi, mevcut durumda görüntü kirliliğine neden olan derme çatma yapıların yıkılması için talimat verdi.

Trabzon'un doğal güzelliklerini en iyi şekilde koruyarak turizme kazandırmanın öncelikli görevleri arasında olduğunun altını çizen Genç, "Çal Mağarası, şehrimizin en değerli turizm merkezlerinden biri. Burada yapılacak otopark alanı, ziyaretçilerin konforunu artıracak. Aynı zamanda çevredeki görüntü kirliliğine neden olan yapıları ortadan kaldırarak, doğal dokuyu bozmadan düzenlemeler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Genç'e, ziyarette AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü ve Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Çal Mağarası'nı ziyaret etti - Son Dakika

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