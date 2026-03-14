Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Uzunkum Yaşam Alanı'nın yapılacağı bölgeyi inceledi

14.03.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzunkum Yaşam Alanı'nın yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genç, 1 Mart'ta ihalesi gerçekleştirilen projenin uygulanacağı Beşirli sahilinde gerçekleştirilme başlanan yüzey düzenleme ve altyapı çalışmalarını inceledi.

Genç, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğiyle projeyi hayata geçirmek için ihale yapıldığını, Büyükşehir Belediyesi olarak alanın öncelikle hem dolgu, hem tahkimat hem de zemin kotlama kısmını üstlendiklerini belirtti.

Birçok kurumun eş zamanlı çalışacağını aktaran Genç, "Bin dönümlük bir alan. Taşkın riskini de ortadan kaldıracak, Beşirli, Toklu ve Karşıyaka mahallelerinden gelen dereleri açık kanalla birlikte kuşak yaparak projemizin batı kısmında denize ulaştıracağız. Onun da projesini Devlet Su İşleri yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, Trabzonlulara verdiği sözü tutarak projeyi 461 günde 2027 yılının yazında hizmetine sunmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Çok büyük bir yaşam alanıyla inşallah hemşerilerimizi güzel denizimizle buluşturacağız. Ama aynı zamanda burası bir cazibe merkezi olacak. Şehrimiz yoğun turist alan bir şehir olduğu için daha fazla çekim merkezi oluşturmak istiyoruz ki gelen ziyaretçiler daha fazla şehrimizde kalsın. Çok güzel bir proje için adım attık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Genç, projenin hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 15:14:23. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.