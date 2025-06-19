Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç Yüksekova'da Ziyaretlerde Bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç Yüksekova'da

HAKKARİ - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şemdinli'deki cadde açılışı öncesi geldiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun ilgiyle karşılandı.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Başkan Genç, Van'dan karayoluyla Yüksekova'ya ulaştı. İpekyolu Caddesi üzerindeki bir petrol istasyonunda kalabalık bir heyet ve vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Genç, burada çay içerek vatandaşlarla sohbet etti. Yüksekova'daki temaslarının ardından Başkan Genç ve beraberindeki heyet, konvoy eşliğinde Şemdinli'ye hareket etti.

Başkan Genç'i, Ak Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, Büyükçiftlik Belde Belediyesi Başkanı Çayan Çiçek eşlik etti.