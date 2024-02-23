Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Berat Kandili için mesaj yayımladı

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, ramazanın müjdecisi Berat Kandili'nin Trabzon'a, Türkiye'ye ve tüm İslam alemine esenlik getirmesini diledi.

Allah'ın rahmetinin bolca lütfedildiği, edilen duaların ve tövbelerin kabul olacağının müjdelendiği Berat Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Zorluoğlu, "Cenab-ı Allah'ın affına, rahmet ve mağfiretine en fazla yaklaştığımız af ile arınma gecesi olan Berat Kandili'miz bizlere manevi bir nefes aldırma, kendimizi sorgulama ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Rabb'imizin affına sığınmak için eşsiz bir gece olan Berat Kandili, elbette kırılan kalpleri onarmaya ve vicdan muhasebesi yapmamıza da vesile olacaktır. Bu mübarek gecede dargınlıkları unutmalı, nefsimizle yüzleşip, hata ve günahlarımız için yüce Allah'ımızdan af dilemeliyiz. Beratımızın verileceğini ümit ettiğim bu anlamlı gecenin, Trabzonlu hemşehrilerime ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum."