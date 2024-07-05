Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kızlar Manastırı'nda Müzik Dinletisi Düzenledi - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kızlar Manastırı'nda Müzik Dinletisi Düzenledi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kızlar Manastırı'nda bando ve mehter ekibinin düzenlediği müzik dinletisiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Her perşembe gerçekleştirilecek olan etkinlik, ziyaretçilere tarihi mekanda keyifli ve unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor.

05.07.2024 15:31
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kızlar Manastırı'nda müzik dinletisi düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon'un tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri olan Kızlar Manastırı'nda Büyükşehir Belediyesinin bando ve mehter ekibinin düzenlediği müzik dinletisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin kültürel faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtilerek, "Yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlamaya devam eden ve şehrin gözde mekanları arasında yer alan Kızlar Manastırı'nda müzik dinletisi ile ziyaretçilere keyifli ve unutulmaz anlar yaşatmayı amaçladık. Müzik dinletisine vatandaşlarımız ve turistler yoğun ilgi gösterdi. Manastırımızdaki bu etkinlik her perşembe günü gerçekleştirilecek. Ziyaretçilerimiz tarihi mekanda zamana yolculuk yaparken, kültürün ve sanatın keyfini çıkaracak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kızlar Manastırı'nda Müzik Dinletisi Düzenledi - Son Dakika

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