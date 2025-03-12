Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Borçlanması Tartışma Yarattı

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi 'nin 1 milyar 200 milyon lira tutarındaki borçlanmasının, belediyenin borç ve faiz yükünü çok fazla artıracağını vurgulayarak, "Bu borçlanmayı, sanıyorum piyasaya olan borçlarınızı ödemek için yapıyorsunuz. Ama bu borçlanma, belediyenin ödeyeceği faiz yükünü de büyütüyor" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mart ayı üçüncü toplantısı, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yönetiminde gerçekleştirildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'e, Vakıfbank'tan kredi kullanma yetkisi verilmesiyle ilgili maddenin görüşülmesi sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu, yapılacak kredi anlaşmasıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin borç ve faiz yükünün sürdürülebilir olmaktan çıkacağına vurgu yaptı.

"600 milyon civarında faiz gideriniz olacak"

Söz konusu borçlanmanın, belediyenin ödeyeceği faiz yükünü de büyüteceğini dile getiren Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu borçlanmayı, sanıyorum piyasaya olan borçlarınızı ödemek için yapıyorsunuz. Ama bu borçlanma, belediyenin ödeyeceği faiz yükünü de büyütüyor. Borcun vadesini bilmiyorum ama şöyle bir tablo çıkardım. Eğer 1 milyar 200 milyonu 24 ay vadeli kullanacaksanız, toplamda aylık ödemeniz 75 milyon küsur olacak, toplamda ise 600 milyon civarında bir faiz gideriniz olacak. Eğer 36 ay vadeli olursa, aylık 59 milyon TL gideriniz olacak, bunun geri ödemesi de toplamda 2 milyar gibi bir rakama çıkacak. Bu durumda toplam ödenecek faiz ise 928 milyon TL olacak. Geçmişte fazla ödüyorduk, bunu yapılandırma için yapıyorsunuz ama 700 milyon için bunu yapıyorsunuz, 500 milyon lira daha ilave yeni kredi talebiniz var. Bunu da piyasaya olan borçlarınızı ödemek için yapıyorsunuz. Bildiğimiz kadarıyla 9 ay öncesinin faturaları ödeniyor. Bizler de aynı sıkıntıdayız, sizler de aynı sıkıntıdasınız, bunu biliyoruz ama bunun sürdürülebilir olmadığını da belirtmek istiyorum.

"Tedarikçilere de çok fazla borcunuz var, bunlar ödenemiyor"

Merkezi bütçeden gelen kaynaklarınızla, hizmet gelirlerinizden gelen kaynaklarla borçları ödemeniz gerekirken, bunu ödeyemediğinizi görüyoruz. Bu nedenle bu krediyi kullanıyorsunuz ama bunun sürdürülemez olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Ayrıca bu kredinin maaş ödemelerinde de gecikmeye yol açacağını düşünüyorum. 1 milyar 200 milyon çok büyük bir rakam. Tedarikçilere de çok fazla borcunuz var, bunlar ödenemiyor. Ama bu faiz yükünü nereye kadar götüreceğiz, bunu nasıl sürdüreceksiniz, bunu açıkçası merak ediyorum. ve bundan büyük üzüntü duyduğumu da belirtmek istiyorum."