Trabzon Büyükşehir Belediyesi Plajları Temizliyor

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaz mevsimi öncesi plajları ve kıyıları daha sağlıklı hale getirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yalıncak Mahallesi'nde bulunan Yalıncak Plajı'nda yoğun temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, halkın yoğun kullandığı alanların daha hijyenik ve sağlıklı olması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Genç, şehrin her noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaz sezonunun huzurlu, sağlıklı ve güvenli geçmesi için ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Sahillerimiz, kıyılarımız ve plajlarımız halkımızın yoğun olduğu alanlar. Özellikle yaz mevsiminde vatandaşların en çok vakit geçirdiği yerler. Bu nedenle sağlıklı olması büyük önem arz ediyor. Biz de onların ferah ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirmesi için uğraş veriyoruz. Vatandaşlarımızın güvenle vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmak önceliğimiz. Yapılan bütün çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceğiz."