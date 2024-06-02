Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ, şehir genelinde altyapı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ, şehir genelinde altyapı çalışmalarına devam ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ, şehir genelinde altyapı çalışmalarına devam ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), şehrin her noktasında önemli projeleri hayata geçirerek altyapıyı güçlendiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yapılan yatırımlarla Trabzon'un daha sağlıklı bir altyapıya sahip olacağını belirtti. TİSKİ'nin devam eden projeleri arasında içme suyu projeleri, arıtma tesisleri ve kolektör hatları bulunuyor.

02.06.2024 15:59
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresinin (TİSKİ), şehrin her noktasında çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, TİSKİ'nin, ilçelerde önemli projeleri bir bir hayata geçirdiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projelerle Trabzon'un daha sağlıklı bir altyapıya sahip olacağını vurguladı.

Genç, IPA kapsamındaki içme suyu projesinde son aşamada olduklarına dikkati çekerek, "Yapımcı firmayla görüşmemiz sonrasında 10 kilometre hat ile 4 bin abone bağlantısı yapılması ile firmayla olan işimiz tamamlanmış olacak. Kalan kısımlarla ilgili olarak da çalışmalarımız devam edecek. Hibe kısmında kalan bir ödeneğimiz var. Onun için ayrı bir ihale işlemi tesis edeceğiz. Kalan işlerimizi o ihale kapsamında yapacağız." ifadesini kullandı.

"Trabzon'un her noktasına hizmet getirmeyi amaçladık"

Önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Of ilçemizde 37 milyon liralık projemiz Of İçme Suyu ve İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni tamamlıyoruz. Yine Arsin İçme Suyu Arıtma Tesisi 115 milyon liralık bir yatırım. İşin sonuna yaklaştık. Şalpazarı- Beşikdüzü Grup İçme Suyu Projemizde de işin sonuna geldik. 7-8 milyon liralık ek ödenekle bu projemizi de hayata geçireceğiz. Yine Tonya- Vakfıkebir Ana İsale Hattı ve İçme Suyu Arıtma Tesisi işimizde de 20 milyon lira gibi bir ödeneğe ihtiyacımız var. Gerekli ödeneği temin ettikten sonra bu tesisimizi de devreye alacağız."

Genç, Trabzon'un her noktasına hizmet getirmeyi amaçladıklarına işaret ederek, "Akçaabat Kayalar Kollektör Hattı yapım işinde işin yarısını tamamladık. DSİ ile entegre bir şekilde bu çalışmamızı da süratle tamamlayacağız." bilgisini paylaştı.

Akçaabat Söğütlü-Yıldızlı Atıksu Terfili ve Cazibeli Hatlar inşaatı yapım işinde de yüzde 65 seviyelerinde olduklarını aktaran Genç, "Yaklaşık 20 milyon liralık ek ödenekle bu işimizi bitireceğiz. Ortaköy Grup İçme Suyu şebeke inşaatı işimizin henüz yarısındayız. Muhtelif hacimlerde içme suyu depoları yapım işi ve muhtelif içme suyu depoları işlerimizin de sonuna geldik." ifadesini kullandı

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ, şehir genelinde altyapı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

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