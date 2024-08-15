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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine ücretsiz çamaşırhane hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Ahmet Metin Genç'in seçim vaatlerinden birini daha hayata geçirdiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genç, üniversiteler şehri Trabzon'un, öğrenci dostu şehirler arasında da ilk sıralarda yer almasını hedeflediğini vurguladı.

Genç, öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak ücretsiz çamaşırhane hizmetinin Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Üniversitesi kampüslerinde başlatılacağını kaydederek, "Şehrimizi dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen öğrencilerimiz için de daha yaşanılabilir kılmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Daha önce de üniversite öğrencilerine yönelik su faturalarında yüzde 50 indirim kararı aldıklarını hatırlatan Genç, şöyle devam etti:

"Şimdi de vadettiğimiz yeni bir projeyi hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Ücretsiz çamaşırhane projemizi KTÜ ve Trabzon Üniversitesi kampüslerinde gerçekleştirmek için çalışma başlattık. Kısa sürede faaliyete geçireceğimiz çamaşırhanelerimiz yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerimizin hizmetinde olacak."

Genç, önceki yıllarda var olan ücretsiz çorba ikramının da yine her iki kampüste devam edeceğini belirterek, öğrencilerin her zaman yanında olacaklarını aktardı.