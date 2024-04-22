Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı arasında Hafif Raylı Sistem Projesi protokolü imzalanacak

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 24 Nisan Çarşamba günü Hafif Raylı Sistem Projesi'nin protokolünün Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanacağını bildirdi.

Genç, AA muhabirine, "Hafif Raylı Sistem Projesi"nin, seçim döneminde Trabzonlulara verdikleri sözlerden biri olduğunu söyledi.

Bu dönem çalışacakları 3 temel konunun birincisinin hafif raylı sistem olduğunu ifade eden Genç, "Bu sözümüzü Sayın Cumhurbaşkanımızın da oluru ile halkımızla paylaştık. Çünkü Trabzon'umuzda bu konuda bir beklenti var. Hem şehir içi ulaşım noktasında ciddi bir ihtiyacı karşılayacak hem de Trabzon'umuza vizyon anlamında da değer katacak bir proje." dedi.

Genç, stadın bulunduğu Akyazı mevkisinde yoğun trafik sirkülasyonu yaşandığına dikkati çekerek, "Hemen onun batısında şehir hastanemizin yapılması itibarıyla daha fazla yoğunluk olacağı muhakkak. Bunu bekliyoruz ve görüyoruz. Dolayısıyla hedefimiz Akçaabat ile Yomra arasında hafif raylı sistemi hemşerilerimizin hizmetine sunmak." diye konuştu.

Projenin ilk etabının protokolünün imzalanacağını kaydeden Genç, "İlk etabımız yeni stadyumumuzun, şehir hastanemizin olduğu alanımızla Atatürk Alanımız, Meydan bölgemiz arasındaki trafiğin en yoğun olduğu alanımızda 8,7 kilometrelik kısmı için inşallah 'Bismillah' diyoruz." ifadesini kullandı.

"Amacımız Akyazı ile Meydan arasındaki etabımızın 2025 itibarıyla startını vermek"

Genç, projenin protokolünün 24 Nisan'da imzalanacağını belirterek, şunları söyledi:

"İnşallah 24 Nisan Çarşamba günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürümüz şehrimize gelecek. Bu işin protokolünü Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak imzalayacağız. Arzumuz, amacımız hızlı bir şekilde hareket ederek inşallah proje aşamasını tamamlayıp Akyazı ile Meydan arasındaki etabımızın bir an önce, 2025 itibarıyla startını vermek. 2028'e kadar da bunu tamamlayabilmek."

Temel hedeflerinin kentin "en mutlu şehir" olmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Genç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sözümüzü Sayın Cumhurbaşkanımız Trabzon'umuzda hemşehrileriyle paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız aynı kararlılıkta. Biz de heyecanla beraber 'Bismillah' deyip birinci taahhüdümüz olan bu işe başladık. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Resmi olarak 24 Nisan itibarıyla belediyemizdeki protokolle söz verdiğimiz bu kıymetli hizmeti şehrimize kazandıracak olmanın şimdiden mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz."