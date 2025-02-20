Trabzon'da 11 Aranan Kişi Yakalandı

Trabzon'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çaykara İlçe Emniyet Amirliği, Köprübaşı İlçe Emniyet Amirliği ve Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.
Uygulamalarda, haklarında 5 ay dan 5 yıl 6 ay 20 güne kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.
Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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