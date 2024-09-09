Trabzon'da 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı

Güncel

Trabzon'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım, Ortahisar Pelitli Şehit Kadir Tuncer İlkokulunda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Nesil yetiştirmenin önemine değinen Yıldırım, çocukların ve gençlerin aileleri ile topluma yararlı fertler olarak yetişmesi için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Yıldırım, dün Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, 12 bin 917 öğretmen, 666 okul ve 135 bin 649 öğrencinin bugün ders başı yaptığını ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan yazı ile şiir okudu. Okulun 4'üncü sınıf öğrencileri, 1'inci sınıf öğrencilerine çiçek hediye etti.

Etkinliklerin ardından Yıldırım ve beraberindekiler öğrencilerle ilk ders zilini çaldı.

Yıldırım, sınıfları gezerek, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilerle sohbet eden Yıldırım, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.