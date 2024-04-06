Trabzon\'da 32 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Trabzon'da, hakkında 32 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan hakkında 32 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin Ortahisar ilçesinde saklandığı adres tespit edildi.
Operasyonla yakalanan hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenleri, Isparta'da yeni bir alabalık türünü tanımladı. Balığa, Prof. Dr. Fitnat Güler Ekmekçi'ye atfen 'Salmo ekmekciae' ismi verildi. Bu keşifle birlikte Türkiye'de doğal alabalık türlerinin sayısı 20'ye yükseldi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde bulunan Muhtar Bünyamin Demiral'e ait müstakil evin çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, yenilenecek seçimler ile ilgili yapılan açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
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