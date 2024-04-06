Trabzon'da 32 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da 32 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Trabzon\'da 32 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Trabzon'da, hakkında 32 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin saklandığı adres tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

06.04.2024 22:09  Güncelleme: 22:10
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Trabzon'da, hakkında 32 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan hakkında 32 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin Ortahisar ilçesinde saklandığı adres tespit edildi.

Operasyonla yakalanan hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Trabzon, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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