Trabzon'da 623 Hafız için İcazet Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da 623 Hafız için İcazet Töreni

Trabzon\'da 623 Hafız için İcazet Töreni
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, hafızlık eğitimini tamamlayan 623 öğrenci için merasimde konuştu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 623 öğrenci için düzenlenen icazet merasimine katıldı. Uraloğlu, "Elbette görevimiz sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek değildir. Asıl olan, onun bizlere emrettiklerini hayatımıza taşımak, günlük yaşantımızda yaşamak ve yaşatmaktır. Kur'an-ı Kerim sadece okunacak veya ezberlenecek bir kitap değil; doğumdan ölüme kadar hayatımıza rehberlik eden ilahi bir kılavuzdur" dedi.

Trabzon İl Müftülüğü tarafından hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 9-12 yaş grubundaki 359'u erkek, 264'ü kız olmak üzere toplam 623 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi. Hanife Hatun Camii'nde gerçekleştirilen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ortahisar Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, Trabzon İl Müftüsü İsmail Çiçek, öğrencilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'ASLOLAN BİZLERE EMRETTİKLERİNİ HAYATA TAŞIMAKTIR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, "Öncelikle, sizleri yetiştiren anne ve babalarımızdan, bugün bu anlamlı icazet merasimine vesile olan değerli hocalarımızdan Allah razı olsun. Bugün burada 623 hafız evladımızın sevincini hep birlikte paylaşıyoruz. Bir insanın birkaç sayfalık bir metni bile eksiksiz, noktası ve virgülüne kadar ezberlemesi kolay değildir. Allahutaala, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi ümmetine lütfetmiş, bunun için ayrı bir kabiliyet vermiştir. Bunun ne kadar büyük bir nimet olduğunu ne kadar şükretsek azdır. Kıymetli kardeşlerim; Kur'an-ı Kerim'in hafızlar tarafından muhafaza edilmesi, onun Peygamber Efendimizden bugüne kadar eksiksiz şekilde ulaşmasına vesile olmuştur. Bu yönüyle hafızlık son derece kıymetli bir müessesedir. Ancak elbette görevimiz sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek değildir. Aslolan, onun bizlere emrettiklerini hayatımıza taşımak, günlük yaşantımızda yaşamak ve yaşatmaktır. Kur'an-ı Kerim sadece okunacak veya ezberlenecek bir kitap değil; doğumdan ölüme kadar hayatımıza rehberlik eden ilahi bir kılavuzdur. Rabb'im hepimize onu anlayarak okumayı, hükümlerini yaşamayı ve gelecek nesillere aktarmayı nasip etsin" dedi.

'İSLAM'IN GELECEĞİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Başkan Genç de 623 öğrencinin hafızlık eğitimini başarıyla tamamlamasının büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen 4-6 yaş Kur'an kurslarının ülkenin ve İslam'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Genç, "Trabzon olarak biz de bu alanda üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in sadece hafızlarımızın gönlünde ve zihninde değil, aynı zamanda toplumun hafızasında da yer edinmesini sağlamamız gerekiyor. Bu nedenle 4-6 yaş Kur'an kursları vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'i sadece ezberlemeleri değil, anlamını kavrayabilecek ve ileride doğru yorumlayabilecek şekilde Arapça eğitimi almaları da büyük önem taşıyor. Bunun en güzel örneklerinden biri Çiçekli Kur'an Kursumuzdur. Buradaki öğrencilerimiz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin meallerini aktarabilecek, aynı zamanda Peygamber Efendimizin çok sayıda hadisini anlamıyla birlikte öğrenebilecek seviyede eğitim görüyor. Bu anlayışın başta Trabzon olmak üzere tüm ülkemizde yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Çünkü bu eğitim doğru şekilde verilmediğinde, dinimiz ve kutsal değerlerimiz kötü niyetli yapıların istismarına açık hale gelebiliyor. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığımızın yürüttüğü bu çalışmaları son derece kıymetli buluyorum" diye konuştu.

'TRABZON, BU ALANDA ÖNDE'

Başkan Genç, kente 150 Kur'an kursunda 2 bin 200 öğrencinin eğitim aldığını kaydederek "Trabzon bu alanda Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biridir. Bugün ilimizde yaklaşık 150 Kur'an kursunda 2 bin 200 öğrencimiz 4-6 yaş Kur'an kursu eğitimi almaktadır. İnşallah bu sayıları daha da artırmayı Rabb'im bizlere nasip eder. 2023 yılında Diyanet İşleri Başkanımızın katılımıyla 1461 hafızımız için icazet merasimi düzenlemiştik. Bugün de 623 evladımızın hafızlık sevincine ortak oluyoruz. Bu yavrularımızın yetişmesinde büyük emek veren anne ve babalarımıza gönülden teşekkür ediyor, Allah kendilerinden razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Trabzon, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da 623 Hafız için İcazet Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadının katili komşusu çıktı: Öldürmeden önce fotoğraf çektirmiş Yaşlı kadının katili komşusu çıktı: Öldürmeden önce fotoğraf çektirmiş
Kızılırmak Deltası’nda ’goga otu’ çiftçiye gelir kapısı oldu Kızılırmak Deltası'nda 'goga otu' çiftçiye gelir kapısı oldu
Yunanistan’dan “Aşil kalkanı“ hamlesi: İsrail’den 3.1 milyar Euro’luk hava savunma sistemi alacak Yunanistan'dan "Aşil kalkanı" hamlesi: İsrail'den 3.1 milyar Euro'luk hava savunma sistemi alacak
Aniden bastırdı: Yaz ortasında bir kentimiz beyaza büründü Aniden bastırdı: Yaz ortasında bir kentimiz beyaza büründü
Bodrum Belediye Başkanından Özgür Özel’i kızdıracak karar: Onu böyle övmüştü Bodrum Belediye Başkanından Özgür Özel'i kızdıracak karar: Onu böyle övmüştü
Adana ve Hatay’da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı Adana ve Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

13:31
Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız
12:58
Özgür Özel A takımını belirledi İşte Yeni Parti’nin MYK’sı
Özgür Özel A takımını belirledi! İşte Yeni Parti'nin MYK'sı
12:29
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
12:19
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor
12:08
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu? “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 14:02:45. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da 623 Hafız için İcazet Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.