Trabzon'da Düşlerden Gülüşlere Kulübü tarafından '7. Leyla'dan Sonra Ulusal Eğitim Kongresi' düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da Düşlerden Gülüşlere Kulübü tarafından '7. Leyla'dan Sonra Ulusal Eğitim Kongresi' düzenlendi

Trabzon\'da Düşlerden Gülüşlere Kulübü tarafından \'7. Leyla\'dan Sonra Ulusal Eğitim Kongresi\' düzenlendi

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Düşlerden Gülüşlere Kulübü tarafından '7. Leyla'dan Sonra Ulusal Eğitim Kongresi' organize edildi. Kongrenin açılışında Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kalkıkkaya ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Cansu da konuşma yaptı. Kongrede çeşitli oturumlar düzenlenecek.

04.05.2024 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Düşlerden Gülüşlere Kulübünce "7. Leyla'dan Sonra Ulusal Eğitim Kongresi" organize edildi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kalkıkkaya, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kongrenin açılışında, üniversitenin ve fakültenin tarihine ilişkin bilgi verdi.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin, öğrenci kulüplerinde birçok sosyal projeye katılma imkanı bulduğunu belirten Kaklıkkaya, "11 öğrenci kulübümüz var ve bunlardan en cana dokunanı Düşlerden Gülüşlere Kulübümüz. Profesyonel kimlik gelişiminde cana dokunmak lazım. Leyla'dan Sonra projesi, cana dokunan bir çalışma. Öğrencilerimize bu sosyal sorumluluk projesinde yer aldıkları, minik kalplere, canlara dokundukları için teşekkür ediyorum." dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Cansu da insanı en mutlu eden şeyin, karşısındaki kişiyi sevindirmek olduğunu söyledi.

Cansu, çocuğa dokunan her şeyin kendisini ilgilendirdiğini anlatarak, "Şu an hepinizi bir pediatri aşığı olarak görüyorum. İster pediatrist, ister çocuk psikiyatristi, isterseniz çocuk cerrahı olun çocuğa dokunan eller bir başka. Bir çocuğu mutlu etmek, onun elini tutmak o kadar farklı bir duygu ki umarım bu duyguyu hepiniz yaşarsınız. Hepiniz bir çocuğun elini tutun, gözlerine bakın, 'Nasılsın?' diye sorun, emin olun hayatınız boyunca hiç unutamayacağınız bir anı olacaktır." diye konuştu.

Leyla'dan Sonra Projesi yönetim başkanı Ahmet Hakan'ın da konuşma yaptığı program, oturumlarla devam etti.

İki gün sürecek kongrede, Prof. Dr. Mustafa İmamoğlu "Anahtar Kelimelerle Eğitim, Kariyer ve Hayat", Doç. Dr. Bahadır Turan "Kronik Hastalığı Olan Çocuklara Psikososyal Yaklaşım", Öğretim Görevlisi Dr. Hanife Aydın'ın "Oyun İyileştirir", Doç. Dr. Aylin Yetim Şahin'in "Hey Genç! Gel Elinden Tutalım", Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Pınar Reis İskenderoğlu'nun "Çocuk Kalbi" ve Prof. Dr. Özgür Kasapçopur'un çevrimiçi olarak "Hekim Olmak" başlıklı oturum sunacak.

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Osman Turan, Trabzon, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Düşlerden Gülüşlere Kulübü tarafından '7. Leyla'dan Sonra Ulusal Eğitim Kongresi' düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 5 yaşındaki Edanur, çukura düşerek ölmüştü 4 İBB çalışanı için gözaltı kararı 5 yaşındaki Edanur, çukura düşerek ölmüştü! 4 İBB çalışanı için gözaltı kararı
15:30 Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi
15:29 Araç sahipleri nefes alacak Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor Araç sahipleri nefes alacak! Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor
12:39 İçişleri’nden tasarruf adımı Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı
15:27 Nişantaşı’nda 3 şahıs, 10 bin dolar değerinde 5 bilezik çalarak kayıplara karıştı Nişantaşı'nda 3 şahıs, 10 bin dolar değerinde 5 bilezik çalarak kayıplara karıştı
14:44 Herkes onu konuşuyor Hamit Altıntop’un A Milli Takım için ettiği laflara bakın Herkes onu konuşuyor! Hamit Altıntop'un A Milli Takım için ettiği laflara bakın
14:41 Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal’dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal'dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle
14:29 Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu Alex’ten önce kızı geldi Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu! Alex'ten önce kızı geldi
14:02 Semih Kılıçsoy’u neden kadroya almadılar Hamit Altıntop’tan olay açıklamalar Semih Kılıçsoy'u neden kadroya almadılar? Hamit Altıntop'tan olay açıklamalar
13:55 SP’nin Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
11:43 Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı O anlar kamerada Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı! O anlar kamerada
11:42 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 16:57:20. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Düşlerden Gülüşlere Kulübü tarafından '7. Leyla'dan Sonra Ulusal Eğitim Kongresi' düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement