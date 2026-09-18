Trabzon\'da akşam yağışı ulaşımı aksattı, Ortahisar\'da su birikintileri oluştu

Trabzon'da akşam yağışı ulaşımı aksattı, Ortahisar'da su birikintileri oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'da akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak, kent genelinde ulaşımı aksattı. Ortahisar'da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Çukurçayır Mahallesi ile Trabzon Havalimanı mevkisinde araçlar trafikte güçlükle ilerledi.
Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, kentte ulaşımda aksamalara neden oldu.
Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Çukurçayır Mahallesi ile Trabzon Havalimanı mevkisinde su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.
Kaynak: AA
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