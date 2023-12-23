 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzon'da Arazi Anlaşmazlığından Kaynaklanan Cinayet Davası - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da Arazi Anlaşmazlığından Kaynaklanan Cinayet Davası

Trabzon'da yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle üvey kardeşini ve gelini öldüren Şükrü Yıldız hakkında 48 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, olayda 9 kurşunun kullanıldığı ve suç aletinin bulunduğu belirtildi. Şükrü Yıldız ise ifadesinde, amacının korkutmak olduğunu söyledi.

Trabzon\'da Arazi Anlaşmazlığından Kaynaklanan Cinayet Davası
23.12.2023 - 10:23,  Güncelleme: 10:25
Abone Ol

TRABZON'da, 3 ay önce 'arazi anlaşmazlığı'ndan husumetli olduğu üvey kardeşi Osman (55) ile onun eşi Necla İğci'yi (53) tabancayla vurarak öldüren Şükrü Yıldız (79) hakkında, 'Nitelikli kasten öldürme'den, 'haksız tahrik' indirimiyle 2 farklı suçtan 48 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Olay, 13 Eylül'de, Yomra ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü Yıldız, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu üvey kardeşi Osman İğci ve onun eşi Necla İğci'yi, kendi evinin yakınında, tabancayla vurdu. İğci çifti, olay yerinde öldü. Savcılık incelemesinin ardından cenazeler, ilçede toprağa verildi. Gözaltına alınan Şükrü Yıldız, tutuklandı.

9 KURŞUN SIKMIŞ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, Şükrü Yıldız hakkında 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan 'haksız tahrik' indirimiyle 2 farklı suçtan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, suç aleti silahtaki 9 kurşundan 4'ünün Osman İğci'ye, 5'inin ise Havva İğci'ye isabet ettiği ortaya çıktı. Olay yerindeki evin çatısı ve çevresinde taş parçalarının bulunduğu dosyada yer aldı.

'AMACIM KORKUTMAKTI'

Sorgudaki ifadesinde, olayı anlatan Yıldız'ın, "Evde oturuyordum. Kim olduğunu anlamadığım kişiler evimin çatısına ve duvarına taş atıyordu. Sinirlerim bozuldu, bağırma sesi de duydum. Dışarı çıkıp, yaklaşık 50 metreden, yaşlılıktan kaynaklı iyi göremediğim için kim olduğunu anlamadığım ve taş atanlara silahla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Amacım taşların bize zarar vermemesi ve onları korkutmaktı. Olay sonrası eşim koşarak yanıma gelerek, 'Ne yapıyorsun vurdun onları' dedi. Eve dönerek silahı odamdaki çekmeye koyup teslim oldum" dediği belirtildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Şükrü Yıldız, Trabzon, Eylül, Adliye, Cinayet, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Arazi Anlaşmazlığından Kaynaklanan Cinayet Davası - Son Dakika


10:45
Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:06
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57
Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
09:17
Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti
09:00
6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler 6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler
08:54
Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi
08:17
6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri

Son Dakika
10:45 Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57 Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti
09:17 Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı
09:00 6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler
08:54 Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi
08:17 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
08:09 Kendi Düşen Ağlamaz Dizisi 27. Bölümle Final Yapıyor
07:34 RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 11:04:35. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Arazi Anlaşmazlığından Kaynaklanan Cinayet Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement