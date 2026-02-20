Trabzon\'da Arazi Kavgasında Üç Kişi Öldürüldü

Trabzon'da bir arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş hayatını kaybetti. Mehmet ve Atilla Altuntaş kardeşler, cinayet suçlamasıyla ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda, 21 Ağustos 2024'te Arif Altuntaş'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, ALTUNTAŞ KARDEŞLER TUTUKLANDI

Ekiplerce müdahale edilen yangın söndürülürken, evde bulunan Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Evi yanıcı madde dökerek ateşe verdikleri değerlendirilen Arif Altuntaş'ın yeğeni Mehmet ile kardeşi Atilla Altuntaş ve akrabası M. A. gözaltına alındı. Jandarmaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Altuntaş kardeşler, tutuklanırken, diğer şüpheli serbest kaldı.

"ÖZGÜRLÜĞÜME KAVUŞMAK İSTİYORUM"

Yaylada 3 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Altuntaş kardeşler hakkında Trabzon 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu yargılanan Mehmet ve Atilla Altuntaş, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Mehmet Altuntaş, pişman olduğunu belirtirken; suçsuz olduğunu öne süren Atilla Altuntaş ise "Özgürlüğüme kavuşmak, okuluma yeniden gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti tarafından Mehmet Altuntaş, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Nitelikli hırsızlık' suçundan da 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık Atilla Altuntaş da suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle indirimle 2 farklı suçtan toplam 27 yıl hapis cezası aldı.