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Trabzon'da Baba Kızı Öldürdü ve İntihar Etti - Son Dakika
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Trabzon'da Baba Kızı Öldürdü ve İntihar Etti

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki bir adam, kızını tabancayla öldürdükten sonra kendini vurarak intihar etti. Polis ekipleri olay yerine gelerek baba ve kızının cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan incelemede, zihinsel engelli olan kızını öldüren babanın intihar ettiği tespit edildi. Baba ve kızının cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Trabzon\'da Baba Kızı Öldürdü ve İntihar Etti
30.12.2023 - 17:25,
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Trabzon'da bir kişi, kızını tabancayla öldürüp intihar etti.

Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Y.A, 52 yaşındaki kızı G.A'yı tabancayla ateş ederek öldürdü. Yaşlı adam daha sonra aynı tabancayla kendini vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, baba ve kızının cansız bedenleri ile karşılaştı.

Yapılan incelemede, zihinsel engelli olduğu öğrenilen kızını öldüren babanın intihar ettiği belirlendi.

Baba ve kızının cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kaynak: AA
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