Trabzon'da balık hali ve satış işletmeleri gıda denetiminden geçti
Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla Ortahisar'daki balık hali ve Pazarkapı mevkisindeki satış işletmelerinde denetim yaptı. Denetimlerde hijyen koşulları ve balıkların tazelik kriterleri kontrol edilirken, uygulamaların il genelinde süreceği bildirildi.
Trabzon'da balık halinde denetim gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunması amacıyla ekiplerce saha denetimleri sürdürüldü.
Ekipler bu kapsamda, Ortahisar ilçesindeki balık hali ve Pazarkapı mevkisinde balık satışı yapan işletmelerde inceleme yaptı.
Denetimlerde, mevzuata uygun teknik ve hijyenik koşullar ve tezgahlarda satışa sunulan balıkların tazelik kriterleri kontrol edildi.
Vatandaşların taze ve sağlıklı balık tüketebilmesi için yürütülen denetimler il genelinde sürdürülecek.
Kaynak: AA
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