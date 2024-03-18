Trabzon\'da bir kadın apartman balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Salıpazarı Barajı, 3 ilçeyi sel ve baskınlardan koruyacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Salıpazarı Barajı'nın 152 mahalle ile birlikte 3 ilçeyi sel ve baskınlardan koruyacağını belirtti. Karaaslan, barajın aynı zamanda içme suyu sağlama ve sulama amaçlı kullanılacağını ifade etti. Barajın inşaatının yüzde 15'e geldiğini ve çalışmaların hızla devam edeceğini söyleyen Karaaslan, bölge için önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.