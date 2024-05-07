Trabzon'da Boğarak Öldürülen Eşin Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika
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Trabzon'da Boğarak Öldürülen Eşin Yargılaması Devam Ediyor

Trabzon\'da Boğarak Öldürülen Eşin Yargılaması Devam Ediyor

Trabzon'da eski eşini boğarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık, savcının talebine itiraz etmeyerek heyetin kararına saygı duyacağını belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve dinlenmeyen tanıkların bir sonraki celse zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

07.05.2024 15:23
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Trabzon'da boşandıktan sonra birlikte yaşadığı eski eşini boğarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ortahisar ilçesinde 30 Nisan 2023'te eski eşi Ebru U'nun boğazını sıkarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Muammer Y. ile taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini talep etti.

Tutuklu sanık Muammer Y, savcının talebine itirazının olmadığını belirterek heyetin kararına saygı duyacağını söyledi.

Cumhuriyet savcısı ve sanık avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına ve dinlenmeyen tanıkların bir sonraki celse zorla getirilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Trabzon, Mahkeme, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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