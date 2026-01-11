Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Çağlayan Şelalesi Projemiz Tamamlandığında Kentimizin Ekonomisine Büyük Katkılar Sağlayacak"

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Çağlayan Şelalesi Projesi'nde yol çalışmalarına başladıklarını söyledi. Yolun açılmasının ardından içerisinde nostalji değirmeni, gölet, restoran, ahşap yürüyüş yolları, seyir terasları ve piknik alanlarının olduğu mekanların yapımına başlayacaklarını belirten Kaya, "Çağlayan Şelalesi Projemiz tamamlandığında Trabzon'umuzun en gözde turizm yerlerinden biri haline gelecek ve kentimizin ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır" dedi.

Kaya, Ortahisar'a bağlı Özbirlik Mahallesi'nde bulunan ve bugüne kadar çok az kişi tarafından bilinen Çağlayan Şelalesi'ni kamuoyuna duyurmuş ve 5 Ağustos 2024 yılında yaptığı toplantıda, şelaleyi Trabzon turizmine kazandırmak için hazırladıkları projeyi paylaşmıştı. Çağlayan Şelalesi Projesi'nde gerekli hazırlıkların ve prosedürlerin tamamlanmasıyla şelaleye ulaşımı sağlayacak yolun yapım ihalesi gerçekleştirildi ve müteahhit firma tarafından yol açma çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 600 metre uzunluğundaki yolun, bu yılın sonunda tamamlanması için yoğun çalışmalar yapılıyor. Ortahisar Belediyesi'nin yürüttüğü proje ile Çağlayan Şelalesi'nin Trabzon ve bölge turizminin gözde mekanı haline getirilmesi hedefleniyor.

"Bu yolu, yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz"

Yol yapım faaliyetlerini yerinde inceleyen Kaya, projede çok önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, "Çağlayan Şelalesi Proje'mizle ilgili bütün hazırlıklarımızı tamamladık, prosedürleri yerine getirdik ve ilk etapta, şelalemize ulaşımı sağlayacak yolun yapımına başladık. Bölgenin topografik yapısı oldukça zorlu ama biz yoğun ve planlı bir çalışmayla yaklaşık 600 metre uzunluğundaki bu yolu, yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Ardından doğaya zarar vermeden, fotoğraf çekilme alanları, nostalji değirmeni, büyük bir gölet, restoran, ahşap yürüyüş yolları, seyir terasları ve piknik alanları gibi etkinlik mekanlarının yapımına başlayacağız. Herkesin büyük bir heyecan ve merakla beklediği Çağlayan Şelalesi Projemizi turizme kazandıracağız" diye konuştu.

Çağlayan Şelalesi'nin Trabzon'un en gözde turizm yerlerinden biri haline geleceğini vurgulayan Kaya, "Bugün Trabzon ekonomisine en önemli katkıyı veren, ekonomiyi ayakta tutan sektör, turizmdir. Dolayısıyla Trabzon'umuzun marka değerini yükseltmek, cazibe alanlarını artırmak, yeni turizm destinasyonları oluşturarak Trabzon'umuza daha çok turist gelmesini sağlamak hepimizin görevidir. Çağlayan Şelalesi Proje'miz bu anlamda kentimizin turizmine büyük katkılar sağlayacaktır. Bu heyecan ve inançla, Çağlayan Şelalesi Projemizi en kısa sürede tamamlayacak ve Trabzon'umuza çok güzel bir turizm alanını hep birlikte kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.