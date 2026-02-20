Trabzon'da Çocukların Aidiyet Duygusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da Çocukların Aidiyet Duygusu

Trabzon\'da Çocukların Aidiyet Duygusu
20.02.2026 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Erdal Özer, Trabzon'da çocukların aidiyet duygusunun suça sürüklenmeyi azalttığını belirtti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal Özer, Trabzonluların şehirlerine aidiyet duygusunun yüksek olduğunu belirterek, "Trabzon özelinde çok ciddi bir şehre aidiyet var. Çocuklar şehirlerini seviyorlar, buraya aidiyet hissediyorlar. Ayrıca çocukların aidiyet hissettiği ikinci büyük faktörün Trabzon spor olduğunu biliyoruz." dedi.

Özer, AA muhabirine, ulusal ve uluslararası akademik araştırmaların, çocukların suça sürüklenmesinin tek bir nedene değil, bireysel, ailesel, çevresel ve yapısal faktörlere dayandığını ortaya koyduğunu söyledi.

Özellikle organize suç yapıları ve çetelerin, yoksulluk, eğitimden kopuş ve sosyal dışlanma yaşayan çocukları hedef alarak onları suça dahil ettiğini vurgulayan Özer, bu risklerin azaltılmasında erken müdahale, aidiyet duygusunun güçlendirilmesi, okul ve aile bağları ile kapsayıcı sosyal politikaların belirleyici rol oynadığını anlattı.

Özer, Trabzon'da 2024 verilerine göre çocuk suç endeksinin 18,88 olduğunu ifade ederek, "Bu suç işleme düzeyinin de genel olarak düşük düzey olduğunu bilmekteyiz. Özellikle suça sürüklenen çocuklarda Ankara'dan sonra Trabzon'un binde 7 ile en iyi ikinci il olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Trabzon'dan sonra üçüncü sırada Van'ın yer aldığını belirten Özer, bu durumun söz konusu illerde suça sürüklenen çocuklarla ilgili mücadelenin yerinde ve doğru şekilde yapıldığını gösterdiğinin altını çizdi.

"Trabzon'da mahalle kültürünün devam etmesi de önemli bir etken"

Prof. Dr. Erdal Özer, Trabzon'un çocuk suç endeksinde bulunduğu düzeyin iyi olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzon'da suça sürüklenen çocuk sayısının Türkiye genelinde nüfusa göre en iyi ikinci il olma sebeplerinden birisinin çocukların aidiyetlerinin olduğunu düşünüyorum. Trabzon özelinde çok ciddi bir şehre aidiyet var. Çocuklar şehirlerini seviyorlar, buraya aidiyet hissediyorlar. Ayrıca çocukların aidiyet hissettiği ikinci büyük faktörün Trabzonspor olduğunu biliyoruz."

Trabzon'da mahalle kültürünün devam etmesinin de önemli bir etken olduğuna dikkati çeken Özer, şöyle devam etti:

"Çocukların herhangi bir hataları, yanlışları olduğu durumda aileler tarafından çok rahat uyarılabildiklerini, ailelerin başka çocukları dahi yanlış hareketlerde uyardıklarını biliyoruz. Bütün bunlar bir araya gelince tabii ki çocukların suça sürüklenmelerinin ülke genelinde daha az olması beklenir bir şey."

Özer, Trabzon'un eğitim altyapısının güçlü olmasının da bu durumun nedenleri arasında yer aldığını belirterek, "Şehirde çocukların sürekli meşgul olmaları, okumaları, üniversiteye gitmeleri ve spor dallarında şehrin çok etkili olması suç oranının düşüklüğünü bize açıklıyor." dedi.

Türkiye genelinde çocukların karıştığı suçlar arasında birinci sırada fiziksel saldırıların, ikinci sırada ise hırsızlık olaylarının geldiğini vurgulayan Özer, Trabzon'daki tablonun benzer olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Trabzon, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Çocukların Aidiyet Duygusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler
Alişan Ramazan’ın ilk gününde Umre’ye gitti Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
İngiltere’de sosyal medya için emsal düzenleme 48 saat için kaldırılacak İngiltere'de sosyal medya için emsal düzenleme! 48 saat için kaldırılacak

14:42
Nottingham Forest oyuncusundan Fener’e olay sözler
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 14:55:25. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Çocukların Aidiyet Duygusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.