Trabzon\'da Dalgalar Korkuttu

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Dalgaları yakından görüntülemeye çalışanlar korkuttu

Kimisi dev dalgaları cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı, kimisi kıyıya vuran odunları topladı

TRABZON - Trabzon'da yaklaşık iki metreyi bulan dalgaları gören vatandaşlar o anı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışırken, bazıları dalga boyuna aldırış etmeden yakın mesafeden görüntü almaları dikkat çekti.

Ortahisar ilçesi Ayasofya-Beşirli arasındaki 'Uzunkum' olarak anılan sahil şeridinde gezinen vatandaşlar yaklaşık iki metre boyundaki dalgaları seyrederken, bazıları da o anı görüntülemek için cep telefonlarına yöneldi. Bazı vatandaşlar tehlikeye aldırmadan dalgaları yakından görüntülemeye çalışması dikkat çekerken, bazı vatandaşlar da dalgaların getirdiği yakacakları topladı.