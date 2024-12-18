Trabzon\'da Dalgalar Korkuttu

Dalgaları yakından görüntülemeye çalışanlar korkuttu
Kimisi dev dalgaları cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı, kimisi kıyıya vuran odunları topladı
TRABZON - Trabzon'da yaklaşık iki metreyi bulan dalgaları gören vatandaşlar o anı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışırken, bazıları dalga boyuna aldırış etmeden yakın mesafeden görüntü almaları dikkat çekti.
Ortahisar ilçesi Ayasofya-Beşirli arasındaki 'Uzunkum' olarak anılan sahil şeridinde gezinen vatandaşlar yaklaşık iki metre boyundaki dalgaları seyrederken, bazıları da o anı görüntülemek için cep telefonlarına yöneldi. Bazı vatandaşlar tehlikeye aldırmadan dalgaları yakından görüntülemeye çalışması dikkat çekerken, bazı vatandaşlar da dalgaların getirdiği yakacakları topladı.
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