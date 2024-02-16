Trabzon'da denize giren kadının cesedi bulundu - Son Dakika
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Trabzon'da denize giren kadının cesedi bulundu

Trabzon\'da denize giren kadının cesedi bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denize giren ve kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kadının cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, denizde yapılan aramada kadının cesedi su yüzeyinde tespit edildi. Ceset, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

16.02.2024 01:25  Güncelleme: 01:27
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denize giren kadının cesedi bulundu.

Ganita sahiline akşam saatlerinde gelen ve kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu kadının denize girdiğini gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede yaptığı incelemede kayalıklarda ayakkabı ve mont buldu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizde yaptıkları aramada, yaklaşık 30 metre açıkta su yüzeyinde kadının cesedini tespit etti.

Kıyıya getirilen ceset, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da denize giren kadının cesedi bulundu - Son Dakika

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