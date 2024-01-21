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Trabzon'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Trabzon'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde durdurulan araçta yapılan aramada, 5 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi. Sürücü H.R.S'nin uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı tespit edildi ve gözaltına alındı.

Trabzon\'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
21.01.2024 - 11:45,
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Trabzon'da durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ortahisar ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde bir araç durduruldu.

Sürücü H.R.S'nin şüpheli davranışlar göstermesi üzerine jandarma uyuşturucu madde test cihazıyla yapılan kontrolde sürücünün uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı tespit edildi.

Araçta yapılan aramada 5 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.R.S. hakkında, "uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmaktan" işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzon'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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