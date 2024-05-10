Trabzon'da eğitim sendikaları, öğrenci saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika
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Trabzon'da eğitim sendikaları, öğrenci saldırısına tepki gösterdi

Trabzon\'da eğitim sendikaları, öğrenci saldırısına tepki gösterdi

Trabzon'da bir lisenin müdürünün yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülmesine eğitim sendikaları tepki gösterdi. Eğitim sendikalarının üyeleri, şiddeti protesto etmek için toplandı. Eğitim İş-Sen Şube Başkanı, okullardaki şiddetin araştırılması gerektiğini vurguladı. Eğitim-Sen Trabzon Şube Başkanı ise eğitimde şiddetin son bulmasını istediklerini ifade etti.

10.05.2024 17:52
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Trabzon'da eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda toplanan çeşitli eğitim sendikalarının üyeleri, sloganlar atıp eğitimde şiddeti protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Eğitim İş-Sen Şube Başkanı Tamer Özlü, okullardaki şiddetin araştırılıp arkasındaki nedenlerin ortaya çıkartılması gerektiğini vurguladı.

Öğretmenlerin toplumun temel taşlarını döşeyen, gelecek nesilleri yetiştiren ve aydınlık bir geleceğe rehberlik eden mimarlar olduğunu belirten Özlü, "Öğretmene yapılan her saldırı, tüm topluma ve ülkenin geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Unutmayalım ki eğitimsiz bir toplum, karanlığa mahkumdur." dedi.

Eğitim-Sen Trabzon Şube Başkanı Muhammet İkinci de eğitimde şiddetin son bulmasını istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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