Trabzon’da Emeğe Sahip Çıkma Mitingi

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Trabzon'da, Derelerin Kardeşliği Platformu ile Trabzon Emek ve Demokrasi Platformunca "Yaşam Alanlarımıza, Emeğimize Sahip Çıkıyoruz" mitingi gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan platform üyeleri, sloganlar eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'nden Atatürk Alanı'na yürüdü.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, yürüyüşün ardından mitingde konuştu.

Koçak, "Biz kamu emekçileri sendikalarında örgütlü olan kamu emekçileri biliriz ki para yenmez, biliriz ki para su değildir, yaşam olmaz. Biliriz ki para çocuklarımızı iyileştirmez. Biz biliriz ki derelerimiz ve topraklarımız ranta kurban edildiğinde burada kazanan asla biz olmayız." dedi.

Yürüyüş ve mitinge, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Sol Parti Parti Meclisi Üyesi Alper Taş, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, platform üyeleri ile çevre illerden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.