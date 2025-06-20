Trabzon'da Eniştesini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Trabzon'da, tartıştığı eniştesini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.
Ortahisar ilçesine bağlı 2 No'lu Beşirli Mahallesi'ndeki evinde, dün tartıştığı eniştesi G.Y'yi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı A.Ş. (42), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı A.Ş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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