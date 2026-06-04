Trabzon\'da Şüheda Camisi için Kermes

Trabzon'da yapılacak Şüheda Camisi'ne katkı sağlamak amacıyla kermes düzenlendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesince KTÜ Kanuni Kampüsü'nde düzenlenen kermeste konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, anlamlı bir çalışmanın parçası olmaktan onur ve gurur duyduklarını söyledi.

Şehitlerin hatıralarına vefa göstermenin önemine değinen Prof. Dr. Çuvalcı, "Şehitler bir milletin hafızasında yaşayan en büyük hakikattir. Onlar gittikleri yere yalnızca canlarını değil, geride bıraktıkları büyük bir emaneti de bırakırlar. O emanet bağımsızlıktır, birliktir, kardeşliktir, vatandır. Bizler bu emaneti sadece sözle taşımakla yükümlü değiliz. Onu yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve hafızamızı diri tutmak gibi bir sorumluluğumuz da vardır." ifadesini kullandı.

Cami projesi kapsamında Şehitler Müzesi'nin de yapılacağı bilgisini paylaşan Çuvalcı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanından gelecek hatıralar, fedakarlığın ve kahramanlığın sessiz tanıkları olarak burada yaşayacaktır. 4-6 yaş Sıbyan Mektebi ile çocuklarımız ilk eğitimlerini, manevi değerlerini buluşturacak. Aşevi ile ihtiyaç sahiplerinin sofrasına bereket taşınacak. Konferans salonu ile ilim ve irfan yolculuğuna katkı sunulacak. Nikah salonu ile nice yuvaların ilk adımlarına şahitlik edilecektir. Bir yönüyle geçmişin hatırasını koruyan, diğer yönüyle de geleceği inşa eden bir eser yükselmektedir."

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan ise caminin yalnızca ibadethane değil, şehitlerin hatırasının yaşatıldığı vefa merkezi olacağını kaydetti.

Kermese, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, şehit yakınları, gaziler, akademisyen ve öğrenciler katıldı.