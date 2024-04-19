Trabzon'da TRT tarafından düzenlenen, "Gençler İçin Gazetecilik" eğitim programını tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.
Çaykara ilçesindeki Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda üç gün süren J4J Mobil Gazetecilik Atölyesi eğitim programına katılan 65 öğrenciye, gazetecilik, hikaye anlatıcılığı, saha yapımcılığı ve mobil gazetecilik konularında dersler anlatıldı.
Eğitimciler, öğrendikleri bilgiler ışığında kısa videolar çeken öğrencilerin içeriklerini izleyerek puanlama yaptı.
Puanlama sonucunda, "Ora" ve "Uzungöl" adlı grupların hazırladığı videolar birinci seçildi.
Öğrencilere ödül ve sertifikaları, Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali ve diğer ilgililer tarafından verildi.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da Gençler İçin Gazetecilik Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
Devlet sanatçısı Devrim Erbil'in 60. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Inspirations adlı karma sergi, İstanbul Sinema Müzesi'nde açıldı. Sergide, Erbil'in daha önce sergilenmemiş eserlerinin yanı sıra farklı sanatçıların da eserleri yer alıyor. Erbil, sergiyle birlikte sanat hayatının 60. yılını geride bıraktığını belirterek, sanata ve sanatın içinde olmaya doyamadığını ifade etti. Sergi, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak silah ve mühimmat sattığı tespit edilen bir kişi yakalandı. Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet seri numarası kazınmış ruhsatsız av tüfeği ve bin 846 adet tabanca fişeği bulundu. İş yeri sahibi H.Ç. gözaltına alındı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutluhallar köyünde muhtarlık ve köy halkının düzenlediği yağmur duası programında vatandaşlar bir araya geldi. Yağmur duasının ardından vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.
Münih'te düzenlenen 35. Münih Türk Film Günlerinde Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar'a 50. Sanat Yılı dolayısıyla 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi. Müjde Ar ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada kadınları desteklemeye adadığı hayatını anlattı ve kendisine verilen ödülün iki sahibi olduğunu belirtti. Ayrıca, Müjde Ar'ın Şener Şen ile başrolleri paylaştığı 'Şalvar Davası' adlı film restore edilerek festivalde gösterildi.
Magazin dünyasının tanınmış isimlerinden Neşe Aksoy, yaklaşık 10 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ve yaşadıklarını magazinci.com'daki köşesinde paylaştı. Aksoy, son tahlillerinde yeni kitlelerin görüldüğünü belirterek gelecek süreç hakkında bilgi vermedi.
Geçen yıl tanıtılan Alfa Romeo Milano, hükümetin talebi üzerine isim değişikliğine giderek Junior adını aldı. İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, Milano'nun Polonya'da üretiliyor olması sebebiyle hükümetin eleştirilerine maruz kalmıştı. Ticaret ve Made in Italy Bakanı ise bu eleştirileri doğrulayarak isim değişikliğinin yasalara aykırı olduğunu belirtti. Şirket ise Milano isminin tüm yasal gerekliliklere uyduğunu savunsa da uzlaşmaya giderek Junior ismini seçti.
Son dönemin en çok konuşulan uygulamalarından Twitch, Türkçe dil desteği kararıyla gündeme geldi. Türk oyunseverleri çileden çıkaran bu kararın sebebi henüz bilinmiyor. Twitch'in Türkçe dil desteği sunmaması büyük tepki çekti. Twitch'in bu kararı, ülkeden istediği finansal getiriyi sağlayamamasından dolayı aldığı iddia ediliyor. Ayrıca Korece, Lehçe ve Rusça dilleri de Twitch'ten kaldırılacak. Oyuncuların bu karara nasıl tepki vereceği merak konusu.
Qualcomm, 24 Nisan'da önemli bir gelişme yaşanacağını duyurdu. Şirketin Snapdragon X Plus işlemcilerini tanıtabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Snapdragon X Elite işlemcisinden güç alan ilk dizüstü bilgisayarın da tanıtılabileceği söyleniyor.
Huawei'nin yakında piyasaya sürülecek olan Pura 70 serisinde kullanılacak Kirin 9010 işlemcisi, yapılan performans testlerinde Snapdragon 8 Gen 3'e göre %8 daha iyi bir performans sergiliyor. Ancak sektör otoriteleri, günlük kullanımda büyük bir fark yaratmayacağını belirtiyor.
Netflix, önümüzdeki yıldan itibaren abone sayısını ve elde ettiği geliri açıklamayacağını duyurdu. Şirket, abone sayısının gelecek potansiyelini gösterme konusunda eskisi kadar önemli olmadığını belirtti. Finansal raporlarını sadece abone sayısında önemli başarılara ulaştığında yayımlayacak.
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