Trabzon'da Hafif Raylı Sistem Projesi Gelişiyor - Son Dakika
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Trabzon'da Hafif Raylı Sistem Projesi Gelişiyor

Trabzon'da hayata geçirilecek hafif raylı sistem projesinin güzergah çalışmaları tamamlanmak üzere.

02.02.2025 18:18
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Trabzon'da hayata geçirilecek Hafif Raylı Sistem Projesi'nin güzergah çalışmalarında hemzemin geçitler, duraklar ve yer altından geçilecek bölgelerin belirlendiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Akçaabat- Yomra arasında yapılacak hafif raylı sistem güzergahı ve uygulama projesinde sona yaklaşıldığı ifade edildi.

Hemzemin geçitler, duraklar ve yer altından geçilecek bölgelerin belirlendiği aktarılan açıklamada, raylı sistemin ilk etabında şehir hastanesi, stadyum, otogar, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve havaalanına ulaşımın sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, Akçaabat-Yomra arasında yapılacak hafif raylı sistem güzergahı ve uygulama projesinde çalışmaların yoğun tempoyla devam ettiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Hafif Raylı Ulaşım Sistemi'nin güzergah etüdü ve uygulama projeleri işinin yüklenicisi Yüksel Proje A.Ş'nin yetkilileri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ekipleri, hızla yürüttükleri saha çalışmalarında son aşamaya geldi. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Sistemler Proje Daire Başkanı Ahmet Tunçsoy ve ekibi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mustafa Yaylalı, Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Beder ile Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Bayraktar'dan oluşan heyet, güzergahı gezerek hazırlanan plan üzerinde istişarede bulundu. Belirlenen duraklar, hemzemin geçiti noktaları ile yer altı geçişlerinin yapılacağı alanlarda mutabık kalındı."

Kısa sürede tamamlanacak projenin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının onayına sunulacağı vurgulandı.

"Süratle onayını alıp ilk kazmayı vurarak 'Bismillah' demek istiyoruz"

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çalışmaların hızla ilerlemesinden memnun olduğunu belirterek, "Şu ana kadar her şey yolunda. Proje çalışmaları tamamlanmak üzere. Süratle onayını alıp ilk kazmayı vurarak 'Bismillah' demek istiyoruz. Bu dönem Trabzon'umuzu raylı ulaşım sistemiyle tanıştırmakta kararlıyız." ifadesini kullandı.

Genç, desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve yüklenici firma çalışanlarına da teşekkür etti.

Kaynak: AA

Akçaabat, trabzon, Yomra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Hafif Raylı Sistem Projesi Gelişiyor - Son Dakika

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