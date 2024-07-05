Trabzon'da Hafızlık İcazet Merasimi Düzenlendi

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler için icazet programı gerçekleştirildi.

Ortahisar İlçe Müftülüğüne bağlı kurslarda hafızlıklarını tamamlayan 23 erkek öğrenci için "İcazet Merasimi" düzenlendi.

İl Müftüsü Selami Aydın, törende yaptığı konuşmada, hafızlığın önemine değinerek, "Bizler asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan, tarihin akışına yön veren aziz bir milletin evlatlarıyız. Kültür sanat ve medeniyet şehri kadim şehir Trabzon'umuzda 23 hafızımızın icazet merasimini gerçekleştiriyoruz. Şükürler olsun" dedi.

Konuşmaların ardından hafızlara, altın hediye edildi.

Programa, Aydın'ın yanı sıra Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin Aşıkkutlu, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, eski Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, davetliler ve hafızların aileleri katıldı.