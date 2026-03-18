Trabzon'da Hafızlık İcazet Töreni
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da Hafızlık İcazet Töreni

Trabzon\'da Hafızlık İcazet Töreni
18.03.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon E Tipi Cezaevi'nde 2 hükümlü hafızlık eğitimini tamamlayarak icazet aldı.

TRABZON E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 2 hükümlü için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Trabzon İl Müftülüğü tarafından yürütülen Din Eğitimi ve Manevi Rehberlik Hizmetleri programınca Cezaevi Vaizi Veysel Semiz'in öncülüğünde başlatılan hafızlık eğitimleri tamamlandı. Süreci başarıyla tamamlayan hükümlüler M.K.T. ve M.H.B., Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hafızlık Tespit Sınavı'nı geçerek icazet almaya hak kazandı. Hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 2 hükümlü için hafızlık icazet ile hükümlü ve tutuklulara yönelik iftar programı düzenlendi. Törene; Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Uysal, İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kaya, Adalet Bakanlığı kontrolörleri, cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ali Balcı, ceza infaz kurumları, cezaevi personeli, İl Müftülüğü görevlileri ile hükümlü ve tutuklular katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, cezaevinde yürütülen din eğitimi çalışmaları hakkında bilgilendirici sunum yapıldı.

'BAŞARILARINI KUTLUYORUM'

Trabzon İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kaya, ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik çalışmalarının önemine vurgu yaparak, "Kur'an insanın ahlakını güzelleştirir, kalbini nurlandırır. Kur'an'a gönül veren hükümlülerin başarısını kutluyorum. Sürece destek veren Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik'e, cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ali Balcı'ya, kurum müdürü ve personele teşekkür ederiz" dedi.

'DİN EĞİTİMİ, CİDDİ BİR ETKİYE SAHİP'

Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik de din eğitimi faaliyetlerinin hükümlüleri topluma yeniden kazandırmada ciddi bir etkiye sahip olduğunu ve kurumlarda gerçekleştirilen hafızlık eğitimine katılımların teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti. Konuşmaların ardından Başsavcı Çelik ve Kaya, hafızlık sınavını başarıyla tamamlayan hükümlülere başarı belgeleri ile ödüllerini takdim ederek kendilerini tebrik etti. Program, yapılan dua ile sona erdi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Hafızlık İcazet Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 13:29:45. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Hafızlık İcazet Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.