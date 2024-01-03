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Trabzon'da Hamas lideri için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Trabzon'da Hamas lideri için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Trabzon'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Trabzon Şubesi üyeleri, İskenderpaşa Camisi avlusunda toplanarak cenaze namazını kıldı. AGD Trabzon Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Göktaş, basın açıklamasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, Gazze halkının direnişini vurguladı.

Trabzon\'da Hamas lideri için gıyabi cenaze namazı kılındı
03.01.2024 - 20:48,
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İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Trabzon'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Trabzon Şubesi üyeleri yatsı namazının ardından tarihi İskenderpaşa Camisi avlusunda toplandı.

Daha sonra Salih el-Aruri ve hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından İsrail aleyhine slogan atan grup adına basın açıklamasını okuyan AGD Trabzon Şube başkan Yardımcısı Mehmet Emin Göktaş, 7 Ekim'den bugüne çoğu çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere yaklaşık 30 bin Gazze'linin şehit edildiğini söyledi.

Geride bırakılan üç ayda 2 milyon Gazzelinin yerinden edildiğini aktaran Göktaş, "Milyonlarca sivil bir lokma ekmeğe muhtaç edildi, hastaneler vuruldu, camiler yıkıldı, su ve elektrik altyapıları kullanılmaz hale getirildi. Bütün bu vahşete, katliama, zorluklara rağmen sivil veya asker hiçbir Gazzeli geri adım atmayarak, Allah'tan gayrısına sığınmayarak yeryüzünün en şerefli topluluğu olduklarını tüm dünyaya ispat ettiler." ifadelerini kullandı.

Göktaş, dün akşam saatlerinde Hamas'ın lider kadrosundan Salih el-Aruri'nin İsrail tarafından düzenlenen suikast sonucu şehadete yürüdüğünü belirterek, "Yüzyıl önce bu toprakları vatan kılan dedelerimizi, küffara karşı gösterdiği salabetin, hamiyetin, azmin, fedakarlığın bir benzerini bugün Gazze'de görüyoruz. Allah'tan başka hiçbir güce perva etmeyen bu yiğitlerin, çok yakında apaçık bir zaferi İslam ümmetine hediye edeceklerine dair olan inancımız tamdır." şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

Kaynak: AA
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