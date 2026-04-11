Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Konuk Evi Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz"
11.04.2026 13:59  Güncelleme: 14:53
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, çevre illerden tedavi için Trabzon'a gelen hasta yakınları için Akyazı'daki eski belediye hizmet binasını Konuk Evi olarak projelendirdiklerini açıkladı. Konuk Evi'nin yapımına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Hemşehri Dernekleri Platformu ile yaptığı görüşmede, "Çevre illerden tedavi için kentimize gelen hasta yakınlarımızın Konuk Evi talepleri vardı. Bununla ilgili yer konusunu netleştirdik. Akyazı'daki eski belediye hizmet binasını Konuk Evi olarak projelendirdik. Ortahisar'ımıza yakışır bir Konuk Evi'ni hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Trabzon'da yedi hemşehri derneğinin bir araya gelerek oluşturduğu Trabzon Hemşehri Dernekleri Platformu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret etti. Ziyarete; Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Saadettin Okay, Trabzon Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Mürteza Eroğlu, Trabzon Artvinliler Derneği Başkanı Ahmet Külekçi, Trabzon Ağrı Patnoslular Derneği Başkanı Hakan Amedi, Trabzon Elazığlılar Derneği Başkanı Fatih Mehmet Beyazoğlu ve İstanbul Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Adem Doğan katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kaya, göreve gelmeden önce hemşehri derneklerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda refakatçi Konuk Evi yapacaklarının sözünü verdiklerini ifade ederek, "Çevre illerden tedavi için kentimize gelen hasta yakınlarımızın Konuk Evi talepleri vardı. Bununla ilgili yer konusunu netleştirdik. Akyazı'daki eski belediye hizmet binasını Konuk Evi olarak projelendirdik. Ortahisar'ımıza yakışır bir Konuk Evi'ni bir an önce hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Trabzon'a her gün 12 ilden hasta göçü olduğunu ve hasta yakınlarının barınma sorunu yaşadığını ifade eden Hemşehri Dernekleri Platformu Sözcüsü Saadettin Okay ise çok önemli bir ihtiyacı giderecek Konuk Evi'nin yapımı için gösterdiği gayretli çalışmalar için Başkan Kaya'ya teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

