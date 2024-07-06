Trabzon'da hastanın ve hasta yakınının darbettiği doktor tedavi altına alındı - Son Dakika
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Trabzon'da hastanın ve hasta yakınının darbettiği doktor tedavi altına alındı

Trabzon'da bir hastanın istediği raporu alamaması üzerine doktorla yaşanan tartışma sonucunda doktor darbedildi. Hasta yakını tarafından motosiklet kaskıyla vurulan doktorun diz kapağı kırıldı. Güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin müdahalesiyle hasta ve hasta yakını etkisiz hale getirildi. İki kişi gözaltına alınırken, doktor tedavi altına alındı ve yarın ameliyat olacak. İl Sağlık Müdürü, saldırıyı kınayarak doktora geçmiş olsun dileklerini iletti ve bu tür olayların takipçisi olacaklarını belirtti.

06.07.2024 01:27
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Trabzon'da hastanın ve hasta yakınının darbettiği doktor tedavi altına alındı.

Dün Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran bir hasta, tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı.

Hasta ve bir yakını akşam saatlerinde doktordan rapor almak için yeniden hastaneye başvurdu.

Acilde görevli nöbetçi doktor M.Y'nin tıbben gerekli görmeyerek rapor vermediği hasta ile arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle doktor M.Y, hasta ve hasta yakını tarafından darbedildi.

Hasta yakınının motosiklet kaskıyla vurduğu doktorun diz kapağı kırıldı.

Güvenlik görevlilerinin ve polis ekiplerinin müdahalesiyle hasta ve hasta yakını etkisiz hale getirildi.

Polis ekiplerine teslim edilen iki kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meslektaşları tarafından ilk müdahale yapılan M.Y. tedavi altına alındı. Doktor, görev yaptığı hastanede yarın diz kapağından ameliyat olacak.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, doktora saldıran kişileri kınayarak, meslektaşına geçmiş olsun diledi.

Usta, dün akşam saatlerinde Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisinde tıbben gerekli görülmediği halde bir hastanın istirahat raporu istediğini ifade ederek, "Hastanın istediğinin karşılanmaması nedeniyle hekimimizi darbeden ve diz kapağının kırılmasına neden olan kişiyi kınıyorum. Bu tür olayların olmaması için tüm halkımızın birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyor, yapılan saldırının takipçisi olacağımızı belirtiyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da hastanın ve hasta yakınının darbettiği doktor tedavi altına alındı - Son Dakika

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