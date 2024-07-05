Trabzon'da Hüseyin Albayrak için anma ve kitap imza programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da Hüseyin Albayrak için anma ve kitap imza programı düzenlendi

Trabzon'da merhum araştırmacı yazar Hüseyin Albayrak için Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde anma ve kitap imza programı düzenlendi. Programa Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şube Başkanı Kamuran Tuna ve çok sayıda kişi katıldı. Genç, Albayrak'ın Trabzon için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, eserlerinin Trabzon tarihine hizmet edeceğini belirtti. Özak ise Albayrak'ı şehrin ruhunu taşıyan bir sanatçı ve kültür insanı olarak nitelendirdi.

05.07.2024 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da merhum araştırmacı yazar Hüseyin Albayrak için Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde anma ve kitap imza programı düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şube Başkanlığı iş birliğinde hazırlanan programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şube Başkanı Kamuran Tuna, araştırmacı yazar Tahir Orhan, yazar Hüseyin Albayrak yakınları, yazarlar ve çok sayıda kişi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, "Üreten, değerler ortaya çıkartan, hem de ülkenin fikriyatına da katkı sağlayan değerli bir şehir Trabzon. Böyle özellikli bir şehrin insanlarını anmak, anlamak, onların yaşarken de kıymetini bilmenin bu şehrin bir yöneticisi olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Genç, Albayrak'ın, şehrin çok kıymetli bir değeri ve ağabeyi olduğuna işaret ederek, "Milli mücadele dönemindeki basını anlatan çok önemli bir eseri Ortahisar Belediyesi olarak biz Kültür Yayınlarımız içerisinde bastık. Çok sevdiğimiz bir büyüğümüzdü. Allah gani gani rahmet eylesin. Eserleri Trabzon tarihine hizmet edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Özak ise Albayrak'ın çok farklı olduğunu belirterek, "Buranın sanatçısı, kültür insanı farklıdır. Şehrin ruhunu taşıyan bu kitapları en büyük eser olarak görüyorum. Hüseyin Albayrak, ömrünü eğitime, araştırmaya, kültüre, sanata adayan bir ağabeyimizdi." ifadelerini kullandı.

Tuna da Albayrak'ın Trabzon sevdalısı bir yazar olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ahmet Metin Genç, Faruk Nafiz, Trabzon, Edebiyat, Kültür, Etkinlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Hüseyin Albayrak için anma ve kitap imza programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:37 TFF, CAS’a başvuramıyor Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, CAS'a başvuramıyor! Merih Demiral Hollanda maçında yok
15:33 Ayşe Ateş’ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım Ayşe Ateş'ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
14:21 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi
16:18 Villa için 500 bin dolar harcamışlardı Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu Villa için 500 bin dolar harcamışlardı! Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu
15:35 Sinan Akçıl’dan Merih Demiral’a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın Sinan Akçıl'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın
15:25 Galatasaray, Zaniolo’yu Atalanta’ya kiraladı İşte yapılan anlaşmanın detayları Galatasaray, Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları
15:10 Hesabını yorum yağmuruna tuttular Merih Demiral’ın eşi sessizliğini bozdu Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
14:01 Bellingham’a verdikleri ceza şaka gibi UEFA’nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare Bellingham'a verdikleri ceza şaka gibi! UEFA'nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare
13:56 Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 16:55:46. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Hüseyin Albayrak için anma ve kitap imza programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement