Trabzon\'da İşitme ve Konuşma Engelli Şizofreni Hastası 3 Kişiyi Rehin Aldı

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TRABZON'da işitme ve konuşma engelli şizofreni hastası İbrahim B. (49), ablası ile 2 yeğenini, odaya kilitleyip, bıçakla rehin aldı. Operasyon düzenleyen polis ekiplerinin daire kapısını kırarak girdiği evden 3 kişi kurtarıldı, şüpheli de biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Dekor Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olan ve şizofreni tedavisi sonrası bir süre önce hastaneden taburcu olan işitme ve konuşma engelli İbrahim B., ailesiyle oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki dairede ablası F.T. (55) ile yeğenleri N.T. (17) ve O.T.'yi (19) odaya kilitleyip, bıçakla rehin aldı. Odadan çıkamayan çocukların durumu telefonla polise bildirmesi üzerine adrese, sağlık, itfaiye ve polis ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, balkonda elindeki bıçakla kendisine zarar veren şüpheliyi, uzun süren müzakereler sonrası ikna edemeyince operasyon kararı kaldı. Operasyon düzenleyen ekiplerin, daire kapısını kırarak girdiği evden kadın ve 2 çocuğu kurtarıldı. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen şüpheli de tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sokakta yaşanan anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.