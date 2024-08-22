Trabzon'da İşitme ve Konuşma Engelli Şizofreni Hastası 3 Kişiyi Rehin Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da İşitme ve Konuşma Engelli Şizofreni Hastası 3 Kişiyi Rehin Aldı

Trabzon\'da İşitme ve Konuşma Engelli Şizofreni Hastası 3 Kişiyi Rehin Aldı

Trabzon'da işitme ve konuşma engelli şizofreni hastası İbrahim B., ablası ve 2 yeğenini bıçakla rehin aldı. Polis operasyon düzenleyerek 3 kişiyi kurtardı.

22.08.2024 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRABZON'da işitme ve konuşma engelli şizofreni hastası İbrahim B. (49), ablası ile 2 yeğenini, odaya kilitleyip, bıçakla rehin aldı. Operasyon düzenleyen polis ekiplerinin daire kapısını kırarak girdiği evden 3 kişi kurtarıldı, şüpheli de biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Dekor Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olan ve şizofreni tedavisi sonrası bir süre önce hastaneden taburcu olan işitme ve konuşma engelli İbrahim B., ailesiyle oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki dairede ablası F.T. (55) ile yeğenleri N.T. (17) ve O.T.'yi (19) odaya kilitleyip, bıçakla rehin aldı. Odadan çıkamayan çocukların durumu telefonla polise bildirmesi üzerine adrese, sağlık, itfaiye ve polis ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, balkonda elindeki bıçakla kendisine zarar veren şüpheliyi, uzun süren müzakereler sonrası ikna edemeyince operasyon kararı kaldı. Operasyon düzenleyen ekiplerin, daire kapısını kırarak girdiği evden kadın ve 2 çocuğu kurtarıldı. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen şüpheli de tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sokakta yaşanan anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA

Operasyon, Şizofreni, şizofreni, 3-sayfa, Trabzon, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da İşitme ve Konuşma Engelli Şizofreni Hastası 3 Kişiyi Rehin Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:40:44. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da İşitme ve Konuşma Engelli Şizofreni Hastası 3 Kişiyi Rehin Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement