Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele

09.04.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Belediyesi, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele için 20 personel ve 10 araçla destek veriyor.

TRABZON Büyükşehir Belediyesi, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarına 20 personel ve 10 araçla destek veriyor.

Son yıllarda özellikle fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde verim ve kalite kayıplarına neden olan kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara Trabzon Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da 20 personel ve 10 araçla destek veriyor. Bütün ilçelerde yürütülen çalışmalar kapsamında, zararlının yayılımını önlemek amacıyla kapsamlı bir mücadele programı uygulanıyor. Zararlının kışlak olarak kullandığı depo ve mesken gibi kapalı alanlarda ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

ÜRETİCİNİN ZARARI EN AZA İNDİRİLECEK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kahverengi kokarca; fındığın yanı sıra elma, armut, şeftali, Trabzon hurması, turunçgil, mısır, biber, fasulye ve domates gibi birçok tarım ürününde ciddi zararlara yol açarak ilimiz ekonomisi için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Zararlının kışlaklardan çıkışından önce popülasyonun azaltılması amacıyla bina, mesken ve benzeri alanlarda ruhsatlı biyosidal ürünlerle ilaçlama çalışmaları yürütülmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesindeki çalışmalara 10 ekiple destek veriyoruz. Yapılacak mücadele ile zararlı popülasyonunun düşürülmesi ve üreticilerimizin uğrayabileceği zararların en aza indirilmesi hedeflenmektedir" denildi.

HABER KAMERA: TRABZON,

Kaynak: DHA

Belediye, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 15:40:36. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.