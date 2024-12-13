Trabzon'da Kahverengi Kokarca İle Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Trabzon'da Kahverengi Kokarca İle Mücadele Devam Ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kahverengi kokarca böceği ile mücadele için 9 ilçede 1 milyon 350 bin metrekarelik alanda biyosidal ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Toplamda 9 ekip ve 18 personelle yapılan ilaçlamalar, bu zararlı böceğin tarım ürünlerine verdiği zararı azaltmayı hedefliyor.

13.12.2024 13:17  Güncelleme: 13:23
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Kahverengi kokarcaya karşı biyosidal ilaçlama

TRABZON - Trabzon'da kahverengi kokarca böceğiyle mücadele kapsamında 9 ilçede, 9 ekip ve 18 personelle çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 350 bin metrekarelik yapı alanında ilaçlama yaptı.

Trabzon'da son yıllarda bölgedeki tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca böceğiyle mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı'na bağlı Vektörel Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 9 ilçede, toplam 9 ekip ve 18 personelle başlatılan ilaçlama çalışmalarında 1 milyon 350 bin metrekarelik alanda ilaçlama yapıldı. Kahverengi kokarca böceğinin kışlak yaşam alanları olan depo, ahır, odunluk, ambar gibi alanlarda yoğunlaşarak ilaçlama yapan ekipler, 17 bin 850 metrekarelik yapı yüzeyi de ilaçladı.

Kahverengi kokarcaya yönelik yapılan çalışmaları anlatan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Bülent Sağır, kahverengi kokarca ile mücadele konusunun çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Sağır, "Bununla ilgi bir mücadele stratejisi belirlenmiş durumda. Bizde bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 600 nokta belirlenmişti. Feromon tuzaklar asıldı. Bu feromon tuzakların ilaçlanması Büyükşehir Belediyemizin ekipleri tarafından yapıldı. Sonbahar döneminde Eylül ayından itibaren başlayan kendi kimyasal ilaçlarımızı satın aldık. Kışlak mücadelesine başladık. Havanın soğuduğu durumlarda söz konusu böcek yapılara doğru akın etmekte ve orada yuvalanmaktadır. Bizde bu noktada ilaç satın almak suretiyle yine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ziraat odalarımızın belirlediği yapılarda 9 ilçemizde sahilde yaklaşık 350-400 koduna kadar deniz seviyesinden olan ilçelerdeki yapıları ilaçladık ve bu ilaçlamayı tamamlama aşamasına geldik. Bu kapsamda yaklaşık 207 litre biyosidal ilaç yine 17 bin 850 metrekare yapı yüzeyi ilaçladık. Bin 350 noktayı da ilaçlamış olduk. Bu çalışmayı da tamamlamak üzereyiz. Bundan sonraki süreçte de yine feromon tuzak alarak mücadelemizi kesintisiz olarak devam ettireceğiz. Türkiye'ye giren bu böcek 29 ile görülüyor. Öncelikli olarak ana gaye söz konusu böceğin popülasyonunu durdurmak. ve devamında azaltılarak kabul edilebilir bir seviyelerde tutmak. Bu noktada yaptığımız mücadelenin önemli şekilde sonuç doğuracağını bilmemiz gerekiyor. Kışlak mücadelesinde yaklaşık 1 milyon 350 bin metrekarelik yapı alanını ilaçlamış bulunmaktayız. 18 bin noktayı da ilaçlamış olduk. Of'un dışında sahilde bulunan 9 ilçede ikişer ekipler 18 kişi bizzatı ilaçlama çalışmalarına kesintisiz olarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Kahverengi Kokarca İle Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

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