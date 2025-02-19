Trabzon\'da Kar Yağışı Hazırlıkları Tamamlandı

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu akşamdan başlamak üzere etkisini hissettirmesi beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Dolaylı Mahallesi'ndeki karla mücadele çalışmalarını inceleyen Genç, burada yaptığı açıklamada, il genelinde dün başlayan kar yağışının ardından teyakkuz halinde olduklarını belirtti.

Genç, meteorolojik uyarıların ardından hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirerek, "Kar yağışının normal hayatı olumsuz etkilememesi adına, vatandaşlarımızın ulaşımının aksamaması için vaziyet aldık. Bugün ve yarın daha şiddetli bir şekilde kar yağışı bekliyoruz." diye konuştu.

İl ve ilçelerde 103 iş makinesi ile sahada olduklarını aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Şu anda 716 mahallemizde kapalı yolumuz yok. Bu gece daha yüksek kotlarda olmak üzere yağış bekliyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bütün mahallelerimizin yollarını, özellikle hastane ve okul yollarımızı açık tutmak için teyakkuz halindeyiz. İnşallah bu çalışmayı alnımızın akıyla beraber bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte tamamlayacağız."