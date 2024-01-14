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Trabzon'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Trabzon'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan bir apartmanda oturan Savaş Terzi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Terzi'nin yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Terzi'nin hareketsiz halde olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede Terzi'nin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi ve cesedi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Trabzon\'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti
14.01.2024 - 18:09,
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Hızırbey Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan Savaş Terzi'den haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, hareketsiz halde buldukları Terzi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Terzi'nin cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Ortahisar, Trabzon, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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